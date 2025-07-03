New York için yoğun hazırlık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin, Temmuz ayının ikinci yarısında New York’ta gerçekleştirilecek yeni gayri resmi genişletilmiş görüşme arifesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Fileleftheros gazetesi; Holguin’in, Brüksel-Londra arasında mekik dokuduğunu belirterek, ortaya çıkacak raporun önemli olduğuna dikkat çekti.

Birleşik Krallık Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile görüşen Holguin, dün de Brüksel’de Johannes Hahn ile bir araya geldi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Holguin-Doughty görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Birleşik Krallığın Holguin’in çabalarına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Sözcü Holguin’in kişisel temsilci atanmasının önemli bir fırsat yarattığı görüşünü ortaya koyarak bütün tarafları, bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı da BM Genel Sekreteri’nin, 4 yıl aradan sonra geçen Mart ayında düzenlediği gayri resmi genişletilmiş görüşme de dahil, süreci ileri götürme çabalarını kutladı.