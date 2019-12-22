Gazimağusa’da ‘Las Tesis’

Hüseyin ÇİÇEK

Kadın cinayetlerine karşı Şili’de başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan “Las Tesis” eylemi Kuzey Kıbrıs’a kadar uzandı ve ilk eylem dün Gazimağusa’da gerçekleşti.

Burcu Okumuş’un, 2017 yılında eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ‘Yemen Kahvesi’ isimli işletmenin önünde dün saat 15:00’da başlayan eyleme çok sayıda kadın katıldı. Eyleme katılan kadınlar, İspanyol dansıyla kadına şiddeti ve cinayetleri protesto etti.

Kadınların eylemi, büyük ilgi uyandırırken, yetkililerin bundan ne kadar etkilendiğinin tartışmalı olduğuna dikkat çekildi.

Diyalog’a konuşan eylemciler “Kuzey Kıbrıs geçmişte örnek bir ülkeydi. Ama son yıllarda şiddet olayları, cinayetler ve diğer suçlarda patlama yaşanıyor” dedi.

Burcu Okumuş’un bir kıskançlık yüzünden eşi tarafından feci şekilde öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine karşın, beyinlerde yarattığı fırtınanın dinmediğini belirten kadınlar, KKTC’deki yetkililerin caydırıcı önlemler almasını istedi. Kadınlar “caydırıcı önlemlerden söz ederken, cezaların ağırlaşmasını, suça meyilli kişilerin ülkeye sokulmamasını, suç işleyenlerin ise affedilmemesini vurgulamaya çalışıyoruz” dedi.

Las Tesis nedir?

Kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı danslı protesto olan Las Tesis, Şili'den çıkıp Türkiye dahil birçok ülkeye yayılan farkındalık yaratmayı amaçlayan bir eylem türüdür.