Coldwell Banker Maximum’dan kadın çalışanlara Yeni Yıl Partisi

Ülkemizin tanınmış emlak şirketlerinden Coldwell Banker Maximum çalışanları ve yöneticileri muhteşem bir Yeni Yıl partisi düzenledi…

Ancak bu parti kadın çalışanlara özeldi. Cratos’ta buluşan şirket yönetici ve çalışanları, özel kıyafetleri ve güler yüzleriyle dikkat çekti.

Geç vakitlere kadar eğlenen Coldwell Banker Maximum, geride kalan yılın başarılarını kutlarken, önümüzdeki yıl için hedef büyülttü.

Şirket yetkililerinden Aylin Pelin Onar, başarılı hizmetlerinden dolayı personele teşekkür ederken, yeni yılda daha çok çalışacaklarını söyledi.