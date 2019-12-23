En ucuzu 17 milyon

Türkiye’de toplam değeri 457 milyon lira olan 5 ada ve yarımada, internet üzerinden verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Turizm ve konut imarlı olan 4 ada ve 1 yarımada satılığa çıkartıldı. Ege ve Akdeniz’deki 3 ada ve bir yarımada ile Bursa Ulubat Gölü’ndkei 1 ada, sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı.

Yarımada ve adaların toplam değeri 457 milyon TL olarak belirlendi. Rusya, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Dubai ve Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye’den de yatırımcılar adalar için teklif verdi.

Ancak teklifler istenilen değere ulaşmadığı için adaların satışı gerçekleşmedi. Türkiye karasularında yer alan özel mülk olan adaların bir kısmı turizm imarlıyken, bazıları da konut ve karma imar iznine sahip.

Kasım ayında satışa çıkarılan adaların büyüklükleri 27 bin metrekare ile 316 bin metrekare arasında değişirken, yarımada ise 76 bin metrekare yüzölçüme sahip.

Uluabat Gölü'ndeki 45 bin metrekare

Adalar arasında en düşük fiyatlısı 17 milyon TL ile Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü’nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıkta yer alan 45 bin metrekarelik ada oldu.

Sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarılan adanın üzerinde yaklaşık 500 zeytin ağacı bulunuyor. 82 yıldır Bulut ailesine ait adaya çok sayıda teklif verildi, ancak istenilen değere ulaşmadığı için satış gerçekleşmedi. Yapılaşmanın yasak olduğu adada, bungalov tarzı ahşap yapıya izin veriliyor. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare.

En büyük ada ‘Karaca’

En büyük ve yüksek fiyatlı ada ise Muğla’nın Marmaris ilçesindeki 316 bin metrekarelik özel tapulu Karaca Adası. Ada için istenen fiyat 145 milyon TL. Metrekare fiyatı 459 TL belirlenen ada, Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında yer alıyor.

Çiçek Adası’nın fiyatı güncellendi

Balıkesir’in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesinde bahar mevsiminde sarı ve beyaz ‘koyun gözü’ cinsi nergis çiçekleri açan ve adını buradan alan Çiçek Adası’nın da satış ilanı 20 Kasım’da güncellendi. İlk kez 2002 yılında satışa çıkarılan Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarındaki ada, karaya 230 metre mesafede. Daha önce 115 milyon TL’den satışa sunulan 267 bin metrekare alana sahip adanın fiyatı 135 milyon TL olarak güncellendi. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale- İzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede.

4 tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor. Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü konumundaki adanın en yüksek noktası 22 metre.