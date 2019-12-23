Kösezade Turizm çalışanları Yeni Yıl kutlamasını Merit Lefkoşa’da yaptı

Onur ULAĞ

Ülkemizin önemli turizm şirketlerinden Kösezade Turizm çalışanları, yöneticilerle birlikte Yeni Yıl kutlamasını Merit Lefkoşa Otel’de gerçekleştirdi.

Yılın yorgunluğunu atan Kösezade ailesi, Merit Lekfoşa’nın sunduğu seçkin menü ve güler yüzlü personelin hizmetinden memnun kalırken, genç sanatçı Serap Sayar’ın sunduğu şarkılarla neşeli saatler geçirdi.

Yeni bir yıla umutla giren Kösezade çalışanları, her şeyden önce sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.