Yürekler yandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele'ye bağlı Kumyalı köyünde bulunan Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 buçuk tonluk buğday silosu dün öğle saatlerinde çöktü. Göçük altında kalan ve tüm ekiplerin müdahalesi sonucunda saatler sonra sağ olarak bulunan 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu, Gazimağusa hastanesine kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Bölgede sevilen biri olarak bilinen Lokman Hacıhasanoğlu evli ve 3 çocuk babasıydı. Hacıhasanoğlu’nun feci bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi bölgede büyük üzüntü yarattı. Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamada; yaşanan bu acı olayın herkesi üzdüğünü belirtti. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Maliye Bakanı Özdemir Berova da taziye mesajı yayınladı.

Saatler süren kurtarma operasyonu

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen buğdayla dolu olan siloda henüz belirlenemeyen bir nedenle ani çökme yaşandı. Çökme sırasında silo içerisinde görev yapan Toprak Ürünleri Kurumu çalışanı Lokman Hacıhasanoğlu, tonlarca buğdayın altında kaldı.

Ekipler, göçük altındaki kişinin yerini belirleyebilmek amacıyla özel dinleme cihazları kullandı. Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin yaptığı teknik dinlemeler sonucunda belirli bir noktadan yaşam belirtisi alınması üzerine tüm çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı.

Çalışmalar sonucu saat 15.20 sıralarında Lokman Hacıhasanoğlu'na ulaşıldı. Göçük altından çıkarıldığı sırada hayatta olduğu belirlenen Hacıhasanoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Hacıhasanoğlu'nun ölüm haberi, hastane önünde umutla bekleyen ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Aslen Trabzonlu olduğu öğrenilen Lokman Hacıhasanoğlu'nun uzun yıllardır İskele'ye bağlı Sipahi köyünde yaşadığı ve Toprak Ürünleri Kurumu'nda görev yaptığı belirtildi. Hacıhasanoğlu'nun ani ölümü, hem kurum çalışanları hem de bölge halkı arasında derin üzüntü yarattı.

İskele Polis Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında silonun neden çöktüğünün belirlenmesi amacıyla teknik inceleme yapılacağı öğrenildi.

Polisin yürüteceği soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayda herhangi bir ihmal veya kusuru bulunan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı netlik kazanacak.



