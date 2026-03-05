Gölet bölgesine götürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 17 yaşındaki M.I.’nin 15 yaşındaki kız çocuğuna, Çanakkale göleti bölgesinde, araç içerisinde zorla tecavüz ettiği iddia edildi. Genç zanlı tutuklanarak, dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

İddialara göre;olay önceki akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Zanlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu, kullanımındaki araç ile gölet bölgesine götürdükten sonra arka koltukta tecavüz etti.

Olay; müşteki kızın cinsel organındaki yırtık ve kanama nedeniyle özel bir kliniğe başvurması, oradan da Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesiyle ortaya çıktı. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, kız çocuğunun sevk edilmesinin hemen ardından hastaneye giderek soruşturma başlattı ve 17 yaşındaki M.I. isimli zanlıyı kısa sürede tespit etti.

Zanlı dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne getirildi. Kapalı oturumda mahkeme zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.