‘İran’ın füzesi bitiyor’

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, beşinci gün geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor” ifadelerini kullandı. İran’ın silah ve füze kapasitesinin tükenmekte olduğunu öne süren Trump, çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini söyledi.

Bölgedeki çatışmalar genişlerken, kara ve deniz hattında gerilim tırmanıyor. Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ticaretinin güvenliği için yeni bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı.

İran’da ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 45’e yükseldiği bildirildi.

İran savaş gemisi batırıldı

ABD’ye ait bir denizaltının, Sri Lanka açıklarında Hint Okyanusu’nda İran donanmasına ait “IRIS Dena” isimli fırkateyni torpido ile vurduğu açıklandı. Saldırı sonucu gemi batarken, 180 personelden en az 80’inin yaşamını yitirdiği belirtildi. ABD ordusu saldırı anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk olarak değerlendirilen saldırının, Sri Lanka’nın Galle kenti açıklarında gerçekleştiği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından Hürmüz Boğazı’nda “geçiş yasağı” ilan ettiğini ve uyarıları dikkate almadan geçmeye çalışan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Bağdat’taki ABD üssüne İHA saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ABD Victoria Üssü’ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak’ta yayın yapan Alsumaria TV’nin haberine göre, saldırıda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı.

Bölgedeki çatışmalar sürerken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Trump’tan sert açıklama

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor” ifadelerini kullandı.

Trump, İran konusunda çok güçlü bir pozisyonda olduklarını savunarak, “Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır” dedi.

Politico’ya verdiği röportajda ise İran’ın silah ve füze kapasitesinin tükenmekte olduğunu öne süren Trump, çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini söyledi. İran’ın büyük kayıplar verdiğini ve füze rampalarının azalmakta olduğunu savunan Trump, ABD’nin mühimmat kapasitesinin sınırsız olduğunu belirtti.