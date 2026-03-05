Suça suç eklendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde 5 marketten hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve geçtiğimiz hafta tutuklanan T.Ç.(E-28) ile Ö.Ç.(E-23), dün sabah polis hücresinden firar etti. Polis açıklamasına göre, zanlılar Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunurken, hücredeki havalandırma boşluğunun demirlerini yerinden sökerek açık bir alan oluşturdu. Bu şekilde hücreden çıkmayı başaran zanlılar, yasal tutukluluktan firar etti.

Firarın ardından zanlılar, Gazimağusa’da bir şahsa ait aracı çaldı ve Lefkoşa bölgesinde iki dükkandan daha hırsızlık yaptı. Polis ekipleri, zanlılardan birini Demirhan’da, diğerini ise operasyon sırasında kıstırarak ele geçirdi. Polisten yapılan açıklamada, “Dükkan Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar” suçlarından tutuklu bulunan zanlıların hücredeki demir saçtan yapılmış kapağı bükerek hasar verdikleri ve ardından açık kalan yerden çıkarak firar ettikleri belirtildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı aramalar sonucunda, Demirhan ve Değirmenlik bölgelerinde tespit edilen zanlılar yakalanarak tutuklandı.

5 marketi soydular

Zanlıların, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren 5 marketten toplamda bir milyon TL’nin üzerinde para ve ürün çaldıkları, geçtiğimiz hafta mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 8 gün ek tutukluluk emri temin edildiği belirtildi.