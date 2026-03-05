Arasta’ya füze düştü

Abdullah SUİÇMEZ

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırısı körfez ülkelerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta ekonomik sıkıntı yaratmaya başladı.

Savaş öncesinde mevcut sınır kapılarında izdiham yaşanırken, son 3 günde özellikle Metehan ve Lokmacı’dan geçiş yapanların sayısı yok denecek kadar azaldı. Bu durum çarşıyı olumsuz yönde etkiledi.

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı, Lokmacı kapısından kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların ve yabancı turistlerin azalması nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini söyledi. Savaşın olumsuzluklarına değinen esnaf “bu durumun uzaması halinde ayakta duramayız” dedi.

Ne dediler…?

Tanju Hastunç

“Ortadoğu’daki savaş bizi de etkiliyor. Konum olarak adamız Ortadoğu’nun kıyısında yer alıyor. Umarım Almanya’dan ve İngiltere’den gelen uçuşlar iptal olmaz, bunun için dua ediyorum. Turistlerin gelmeye devam etmesini dilerim. Bu süreç bizi derinden etkileyecek gibi görünüyor…”

Özkay Ertayfur

“Bu savaş bizi de etkileyecek. Güneyden kuzeye geçişler azalmaya başladı. Sokaklar bomboş kaldı şimdiden. Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir her an. Güneyde uçuşlar iptal oldu. İnsanlar şuan kendi ülkesinden dışarı çıkmak istemiyor.”

Faysal Dağdelen

“Bu savaş bizi de etkilemeye başladı. Öğlen saatindeyiz benim iki masam bile dolu değil. Gelen dört- beş kişi ile masrafları nasıl karşılayacağım? Personeli nasıl ödeyeceğim? Kara kara düşünüyoruz… Bu savaş büyümeden bir anlaşma olmasını ümit ediyorum.”

Fisun Özarı

“ABD ile İsrail’in İran’a saldırması bizi de etkiler. Yanı başımızda güneyde yaşananları görüyoruz. Füze atıldı, panik yaşandı. Ağrotur üssünde yaşananları düşününce muhakkak bizi de etkileyecek her şekilde. Benzine, mazota zam gelmesi bekleniyor. Demek ki ekonomik yönden de çok etkileneceğiz. Bu işin güneyi kuzeyi yoktur, huzursuzuz.”

Hatice Yorgozlu

“Kaç gündür Arasta’ya turist gelmiyor. Rumlar da gelmiyor. İnsanlar panik içinde evlerine stok yapıyor. Bir savaş olsa nereye gideceğiz onu bile bilmiyoruz. Güneyde çocukları okutan aileler çocuklarını göndermek istemiyor. Biz savaşı yaşadık çok zor günler geçirdik, bizim yaşadıklarımızı evlatlarımızın yaşamasını istemiyorum.”

Ahmet Cabacaba

“Bankadaki parasını kuruşu kuruşuna çekmek isteyen arkadaşım var. Aksi durumda elinde parası olup kaçıp gitme planı yapıyorlar. Hem kendimiz ailemiz için hem halkımız için oldukça endişeliyiz.”

Hasan Hazırlar

“Güneyde alınan önlemler bizi de ekledi. Sokakta insan kalmadı. Caddeler bomboş, yemekler tencerede kaldı. Halk endişeli. Savaşın etkisini şimdiden yaşamaya başladık bile…”

Samet Kölgesiz

“Savaş haberi Arata’yı mahvetti. Rezervasyonlar biranda iptal edilebilir, uçuşlar kaldırılabilir. Ekonomimizin yüzde 90’ı turizme bağlı olduğu için olumsuz etkileri büyük.”

İmren Özerlat

“Ortadoğu’daki savaş esnaf olarak da halk olarak da bizi etkiler. Birkaç gündür uçuşların güneyde iptal olmasından kaynaklı geçişler azaldı. O yüzden de olumsuz etkileri vardır. Ayrıca insanların psikolojisi üzerinde de ne yazık ki olumsuz etkisi vardır.”

