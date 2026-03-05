Kaçma ihtimali  dikkate alındı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından trafikte seyir halindeyken tespit edilen, aracında sonrasında evinde yapılan aramada 145 gram hintkeneviri, 11 adet hap bulunan 42 yaşındaki Nijerya vatandaşı U.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının yargılamadan kaçma ihtimali olduğu belirtilerek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru, 20 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından trafikte şüpheli şekilde seyreden zanlının aracının durdurulduğunu anlattı.

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 6 ayrı pakette satışa hazır toplam 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, aynı gün zanlının Ortaköy’deki ikametgahında yapılan aramada 9 ayrı pakette satışa hazır 135 gram hintkeneviri, 11 adet hap ile uyuşturucu satışından elde edilen 102 bin TL ve 445 sterlin nakit paranın bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının suçüstü hali gereği derdest edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, gönüllü ifade verdiğini; 10 Ocak 2026 tarihinde bir şahıstan 197 gram hintkeneviri ve 11 adet hap aldığını, 56 gramını birçok şahsa satarak maddi kazanç sağladığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının aleyhine 197 gram hintkeneviri alma, 56 gram satma ve 11 adet hap alma ve tasarrufu suçlarından getirilen davaları kabul ettiğini kaydetti.

Polis, uyuşturucuların sarılı olduğu naylon paketlerin parmak izi inceleme, iki adet cep telefonunun ise DATA incelemesine gönderildiğini ancak raporların henüz çıkmadığını kaydetti. Polis memuru, zanlının eşinin öğrenci olduğunu, aile oturma izni olduğunu ancak yapılan soruşturmada eşinin okula sadece kaydının olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının ağır cezada yargılanacağını, kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.