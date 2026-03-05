Savunma Bakanlığı doğruladı

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, mühimmat parçasının Hatay ili Dörtyol ilçesinde düştüğünü olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmadığını da aktardı.

İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrılarak yaşanan hadiseyle ilgili ve tepki ve endişeler iletildi.

NATO'dan füzeye kınama

NATO'dan Hatay'da düşürülen füze için de kınama mesajı geldi. “İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılar karşısında NATO Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir şekilde duruyor.” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan: Gerekli uyarıları yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Özel Harekat Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesine ilişkin konuşan Erdoğan, “Sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz” dedi.

Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarıların en net biçimde yapıldığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Hudut güvenliğini şansa bırakmıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir." diye konuştu.

