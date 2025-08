Gözler kasaplarda

Ömer KADİROĞLU

Tarım Bakanlığı’nın çiğ süt fiyatına yaptığı bir liralık artış, hayvancılık sektöründe zincirleme bir fiyat güncellemesine yol açtı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, yaklaşık bir yıldır sabit kalan canlı hayvan fiyatlarını artırma kararı aldı.

Gelişmenin ardından gözler Kasaplar Birliği’ne çevrildi. Birlik, önümüzdeki günlerde toplanarak et fiyatlarını yeniden belirleyecek.

Yeni zamlarla birlikte kırmızı et fiyatlarında artış beklenirken, vatandaşlar, alışverişlerini daha ucuz olan güneyden yapmaya yöneldiklerini belirtti. Etin güneyde daha uygun olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar, kuzeyde denetim olmadığı için fiyatların yüksek olduğunu söyledi.

Ekonomik zorluklar nedeniyle kırmızı et tüketiminin azaldığını belirten vatandaşlar, daha önce ayda birkaç kez et tükettiklerini ancak artık bu sıklığın ayda bire ya da ikiye düştüğünü söyledi.

Ne dediler…?

Özlem Kurtulan

“Denetim olmadığı için insanlar et tüketemiyor. Eskiden ayda 2-3 kez et tüketirdik ancak şimdilerde ayda bir 3 kilo kıyma alabiliyoruz. Üç kilo kıymayı da gramajlarına bölerek birkaç kez yemeklere koyuyoruz. Güneyde et çok ucuz ve bugün imkanım olsa oradan alırım. Birçok insan oradan almaya zorlanıyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz halkın et alabilmesi için et fiyatlarını denetlemeleri ve düşmesi için çalışmalar yapmalarıdır.”

Fatma Haşimoğluları

“Evimize her ay az miktarda olsa et alıyoruz, eskiden daha fazla miktarda et tüketiyorduk. İmkanım olsa daha ucuz olduğu için güneyden et alırdım. Eskiden alırdım ama şimdilerde geçişler zorlaştı diye gidip alamıyorum.”

Yılmaz Rençbereli

“Bin 200 liraya kimse haftada bir bile olsa et alıp tüketemez. Et tüketiyorum ancak eskisi kadar alamıyorum. İmkanım olsa etimi yine de güneyden almazdım çünkü güvenmiyorum. Bu noktada yetkililerden bu konuda daha anlayışlı olmaları ve halkın et tüketebilmesi adına çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

İbrahim Mitoğlu

“Eskiden et her şeyden ucuzdu ve bol tarafından alıp tüketirdik ancak şu anda ayda bir kere hatta bir aydan fazla sürelerde et alıyoruz. İmkanım olsa serbest olsa gider güneyden alırdım ancak şu anda kapılardan geçişler zorlaştığı için alamıyorum. İnsanlar et tüketemiyor ve yazık günahtır, yetkililer bu duruma bir çare bulsun.”

Doğuş Titiz

“Denetimlerin yapılmaması nedeniyle ucuz olması gereken et fiyatları çok pahalı ve insanlar alamıyor. İnsanları güneyden et almaya zorluyorlar. Evimize ayda bir kez et alıyoruz ancak daha önce rahatlıkla alıp tüketiyorduk. Asgari ücretle çalışıyoruz ve elektrik, su, kira derken et bizim için lüks oldu. Güneyde etin kilosu çok ucuz ve daha önce oradan alıyordum. Bugün yine imkanım olsa oradan geçip etimi alırdım. Bu noktada yetkililerden beklentimiz piyasayı denetleyip insanlarım alım gücüne göre bu fiyatları bir düzenlemeleridir.”

Halide Tüge

“Denetimsizlikler nedeniyle et alınmıyor. Denetimsizlikler nedeniyle insanlar güneyden et almaya mecbur bırakılıyor. Biz de istemeyiz oradan gidip et alalım ancak çocuklarımıza et yedirmek zorundayız; o nedenle yetkililer piyasayı denetlesin ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapsın.”

Teyfik Kastanbollu

“Ben etimi Rum tarafından alıyorum. 300 TL dana 500 liraya kuzu eti alıyorum. Kuzeyde et bin 200 lira olduğu için almıyorum. Ben güneye giderken oradaki memura; et almaya gidiyorum dönerken elimden alırsanız parçalanırız diyerek gidiyorum. İnsanlar çocuklarına et yedirmek zorunda o nedenle buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Yetkililerden hiçbir beklentim yoktur çünkü bizim için çalışmıyorlar.”

Canlı hayvan yeni fiyat listesi

Dana (kg): 240 TL

Düve (kg): 220 TL

İnek (kg): 180 TL

Kuzu (kg): 330 TL

Oğlak (kg): 310 TL

Besili (kg): 220 TL