Tarihi rekor

Rum İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın sadece Mayıs ayındaki turizm geliri Mayıs 2024’e göre yüzde 20,2 artarak 373 milyon 3 bin Euro’ya ulaştığını yazdı.

Açıklamaya göre; Mayıs 2025’te Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı 479 bini aşarken, gelirler-de ciddi artışlar oldu.

Mayıs ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sıralamasında ilk sırayı yine İngilizler aldı. Sadece bir ay içinde 179 bin 150 İngiliz vatandaşının adaya geldiğini açıklayan İstatistik Ofisi, İngilizle-rin adada kalış süresinin 9,7 gün olduğunu, günlük ortalama harcamasının 97,77 Euro olarak hesaplandığımı belirtti.

İsrail vatandaşlarının ‘en cömert’ turist olduğu ve 153,11 Euro harcadığı, ortalama 4 gün kalış süresine göre tatil boyunca kişi başı 627,74 Euro harcadığı kaydedildi.

İsraillilerin ardından ikinci sırada ortalama günlük 144,50 Euro ve ortalama kalış süreleri 6,4 gün olan İsviçreliler yer aldı. İsviçreliler kişi başı 924,80 Euro harcama yaptı.

Mayıs ayında İsviçre’den Güney Kıbrıs’a 7 bin 249 turist gittiği de ifade edildi.

Mayıs’ta güneye giden 8 bin 78 Hollandalı turistin günlük harcama ise 126,12 Euro olarak hesaplandı.