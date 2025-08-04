Sürat yine ilk sırada

Trafik ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam bin 798 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilirken, 225 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 25 araç trafikten men edildi, 4 sürücü ise tutuklandı.

Yapılan kontrollerde en fazla karşılaşılan ihlal yasal hız sınırının aşılması oldu. Bunun yanında alkollü araç kullanımı, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanımı, sürüş sırasında cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmamak, seyrüsefer ruhsatsız ve muayenesiz araç kullanmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi. Trafik levha ve işaretlerine uymamak, tehlikeli yük taşımak, trafik ışıklarını ihlal etmek ve koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak da rapor edilen diğer ihlaller arasında yer aldı.

Tespit edilen başlıca trafik suçları şöyle:

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

Süratli araç kullanmak: 116

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 17

Ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak: 2

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 2

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 5

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 13

Muayenesiz araç kullanmak: 8

Sigortasız araç kullanmak: 4

Seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak: 7

Diğer trafik suçları: 51