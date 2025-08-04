3 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; kaza saat 05.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Adil Muti Havare (22), yönetimindeki KE 288 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıktı. Araç, bir ikametgâhın bahçe duvarı ile servi ağacına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü Adil Muti Havare, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan Elif Eda Kırğıl (18), Büşra Kırğıl (22) ve Sabri Kenan Kahiloğulları (21) yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Elif Eda Kırğıl'ın kalça ve omur kemiğinde kırık tespit edilirken, Büşra Kırğıl ile birlikte acil serviste müşahede altına alındı. Sabri Kenan Kahiloğulları’nın sağ el bileği, kaburga ve sağ omzunda kırık; ayrıca akciğer kanaması olduğu bildirildi. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisine alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



