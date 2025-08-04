Sahtekar aranıyor

Ercan Havalimanı’nda, sahte ikamet izni belgesi ile ülkeye giriş yapmaya çalışan iki kadın yakalanarak tutuklandı.

İstanbul’dan gelen uçakla Ercan’a inen Kaneez Fatima ve Nazia Sher, muhaceret memuruna kendi adlarına düzenlenmiş sahte ikamet izin belgeleri ibraz etti. Belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine her iki zanlı da Ercan’da tutuklandı.

Zanlılar, sahte belge düzenleme ve sahte belgeyi tedavüle sürme suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru; 2 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15.30’da Ercan Havalimanı’na İstanbul-Ercan seferi ile gelen zanlılar Kaneez Fatima ve Nazia Sher’in kendi adlarına düzenlemiş olan sahte ikamet izni belgelerini, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı.

Polis; zanlıların tutuklandığını, tedavüle sürmüş oldukları sahte belgelerin, emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca sahte ikamet izin belgelerinin incelemeye gönderileceğini kaydeden polis; zanlıların ifadelerinden bazı şahıslardan da bahsettiklerini söyledi.

Polis; alınan ifadelerde isimleri geçen şahısların arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.