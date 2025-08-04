Kısa sürede söndürüldü

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Best Kebap Restoran’da dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi, olay yerinden tesadüfen geçen Albay Hüseyin Ulak yaptı. Olayın ardından itfaiye ekip-leri kısa sürede bölgeye ulaştı ve yangını büyümeden kontrol altına aldı. Restoranda maddi hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Albay Hüseyin Ulak’ın yangına gösterdiği hızlı ve soğukkanlı müdahale, çevredeki vatandaşların takdi-rini topladı. Gazimağusa halkı tarafından duyarlılığıyla tanınan Ulak’ın müdahalesi, olası bir felaketin önüne geçilmesini sağladı.