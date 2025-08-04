Kabul edilemez

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, KKTC yargısına yönelik eleştirileri ve tehdit edici sözleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’ndan sert tepki gördü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Hristodulidis gerçek bir çözüm için önce iş birliği anlayışını benimsemelidir” dedi. Öztürkler, yargı bağımsızlığına saygısızlık yapıldığını, Üstel ise Hristodulidis’in açıklamalarını, diplomatik teamüllere ve uluslararası hukuka aykırı bulduğunu belirtti. Ataoğlu ise bu yaklaşımın barışa ve toplumlar arası güvene zarar verdiğini ifade etti.



Tatar: Önce işbirliği

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis’in son dönemdeki söylemlerini eleştirerek, gerçek bir çözüm için önce “iş birliği” anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Hristodulidis’in Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile New York'ta gerçekleştirdiği kısa ve gayriresmi teması sürekli gündemde tutma çabasını eleştiren Tatar, bu temasın yalnızca yemek masasında kısa bir karşılaşma olduğunu, ancak bunun üzerinden senaryolar üretildiğini ve kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını ifade etti. Tatar, Rum liderin Türkiye’ye yönelik suçlayıcı söylemlerle eş zamanlı olarak bu teması diplomatik bir kazanım gibi yansıtmasının tutarsızlık içerdiğini söyledi. Bu yaklaşımın yalnızca siyasi tecrübesizlik değil, aynı zamanda gerilimden siyasi çıkar elde etme çabası olduğunu dile getirdi. Maraş konusundaki politikalarının net olduğunu belirten Tatar, atılan adımların halkın iradesi doğrultusunda ve uluslararası hukuk çerçevesinde şekillendiğini ifade etti. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin çalıştığını, bireysel başvuru hakkının açık olduğunu vurgulayan Tatar, Maraş’ın artık halkın geleceğe dönük vizyonunun bir parçası haline geldiğini belirtti. Tatar, Rum liderin açıklamalarının eski sakinlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurularını engellemeye ve konuyu siyasi zemine çekmeye yönelik olduğunu söyledi.

Öztürkler: Yargı bağımsızlığına ciddi saygısızlık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı’nın, KKTC yargısının casusluk suçlamasıyla tutukladığı 5 Kıbrıslı Rum hakkında verdiği kararı “yasa dışı, korsanca ve faşist” gibi ağır ve kabul edilemez ifadelerle eleştirmesinin hem yargı bağımsızlığına hem de KKTC halkının güvenliğine yönelik ciddi bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Öztürkler, “KKTC yargısı, uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda, somut delillere dayanarak kararlar almakta ve hukuk devleti ilkesine bağlı şekilde görevini sürdürmektedir. Bu süreci eleştirirken kullanılan sert ve yapıcı olmayan dil, karşılıklı anlayışı zedelemekte ve bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmektedir.” ifadelerini kullandı. Öztürkler, bu tür söylemlerin yalnızca hukuki süreci hedef alan bir propaganda girişimi değil; aynı zamanda Kıbrıslı Türkleri sindirme, korkutma ve KKTC yargısının itibarını zedeleme amacı taşıyan bilinçli bir tutum olduğunu vurguladı. Öztürkler, “ Ancak unutulmamalıdır ki, Kıbrıs Türk halkı geçmişte hiçbir tehdide boyun eğmemiştir; bugün de hiçbir baskı, suçlama ya da dayatma karşısında geri adım atmayacaktır.” dedi.

Üstel: Diplomatik teamüllere aykırı

Başbakan Ünal Üstel de Rum lider Hristodulidis’in KKTC yargısına yönelik açıklamalarını, diplomatik teamüllere ve uluslararası hukuka aykırı bulduğunu belirtti. Üstel, KKTC yargısının bağımsız, tarafsız ve yüksek standartlarda çalıştığını vurguladı. Yargıya yönelik eleştirileri kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. KKTC’nin yalnızca askeri anlamda değil, siyasi, diplomatik ve hukuki alanlarda da güçlü ve kararlı bir devlet olduğunu vurgulayan Üstel, uluslararası toplumun da bu gerçekliği kabul etmek zorunda kalacağını söyledi. Rum liderliğini gerilimi artırıcı söylemler yerine barışçıl bir vizyon benimsemeye davet etti. Barışın güçsüzlük değil, adaletin bir tercihi olduğunu kaydetti. KKTC’nin güvenliğine yönelik tehditlere karşı kurumların ve bağımsız yargının görev başında olduğunu vurgulayan Üstel, beşinci kol faaliyetlerine karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Güney Kıbrıs ile yaşanan sorunların diyalog ve uzlaşı ile çözülmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu iş birliği önerilerini desteklediklerini söyledi.

Ataoğlu: Gerilime hizmet ediyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Hristodulidis’in “korsanca”, “faşist” ve “yasa dışı” gibi ifadeler kullanarak yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu söylemlerin, Rum liderliğinin çözümden uzak ve provokatif tutumunun yeni bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ataoğlu, KKTC yargısının bağımsız ve hukukun üstünlüğü temelinde karar aldığını kaydetti. Hristodulidis’in süreci çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını da ifade eden Ataoğlu, bu yaklaşımın barışa ve toplumlar arası güvene zarar verdiğini, Rum tarafının yargı kararlarını itibarsızlaştırma çabasının halkın güvenliğini tehdit eden bir saygısızlık olduğunu dile getirdi. Kıbrıs Türk tarafının her zaman hukuk zemininde hareket ettiğini belirten Ataoğlu, Rum liderliğinin, tutarsız davrandığı gibi tehdit dili de kullandığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025, 09:40