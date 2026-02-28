Güçlü bir ekonomi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı İncirli, üretimin geleceğini konuşmak, sorunları dinlemek ve CTP’nin çözüm iradesini ortaya koymak amacıyla, ülkenin köklü kuruluşlarının başında gelen Sanayi Odası’nı ziyaret ettiklerini ifade ederek, sanayinin üretimdeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Kıbrıs Türk sanayicisinin, üreticisinin ve girişimcisinin eşit ve adil olmayan uygulamalara karşı korunması gerektiğini vurgulayan İncirli, hedeflerinin “üretim ekonomisine geçiş” olduğunu belirtti.

“Kötü yönetim”, “yolsuzluk” ve “yozlaşma” nedeniyle ülke ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden İncirli, seçimle birlikte ülkede önemli bir kırılma noktası yaşanacağını ve CTP’nin sorumluluğunun bilinciyle tek başına iktidara gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Üretim temelli ve adil paylaşım ilkesini esas alan bir ekonomi modelini hayata geçireceklerini kaydeden İncirli, ekonominin ancak üretimle güçlenebileceğini vurguladı.

Üretimin planlanması için tüm paydaşlarla temas halinde olduklarını ve bu diyaloğu sürdüreceklerini belirten İncirli, ithalata bağımlılığın azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, rekabet alanının genişletilmesi, Organize Sanayi Bölgelerinin altyapısının geliştirilmesi ve çalışma yaşamının düzenlenmesi için gerekli tüm adımların atılacağını kaydetti.

İncirli, sanayi yatırımlarını önceliklendirmenin devletin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kamacıoğlu: Rekabet gücü artmalı

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, ülke ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektörünün güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindi.

Kamacıoğlu, üretimin sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması ve adil bir ekonomik düzenin tesisi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye; Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Fikri Toros, Filiz Besim ve Teberrüken Uluçay eşlik etti. Ziyarette, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler de hazır bulundu.

