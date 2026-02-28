‘Diyalog sürdürülmeli’

Birleşmiş Milletler (BM)Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs’ta mevcut durumun tüm tarafların yararına olacak şekilde değiştirilebilmesi için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin yeni bir etkileşim modeli geliştirmesi ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti.

Holguín, “Liderlerin rolü esas olmaya devam edecek olsa da, onların bu önemli çabaları tüm Kıbrıslılar tarafından aktif şekilde desteklenmelidir. Diyaloğu sürdürmek ve barış için çalışmak gerçekten kolektif bir çaba olmalıdır,” dedi.

Maria Angela Holguin dün yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda her iki toplumun önemli grupları arasında çeşitli toplantılara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Holguin, önümüzdeki aylarda her iki toplumun diğer kesimleriyle de benzer toplantılar düzenlemeye devam etmeyi planladığına işaret ederek, tek amacının, her düzeyde yakınlaşmayı teşvik etmek, adanın ortak bir vizyonunu şekillendirecek somut fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak ve kolektif çabalara dayalı olumlu değişimi gerçekleştirmek için daha fazla fırsat yaratmak olduğunu kaydetti.

Maria Angela Holguin, Kıbrıs ile yürüttüğü görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Holguin şunları söyledi:

“Daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuna belirttiğim gibi, mevcut durumu herkesin yararına olacak şekilde değiştirmek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin farklı bir etkileşim modeli geliştirmelerini ve müzakerelerin yeniden başlamasına gerçek bir ilgi gösterdiklerini ortaya koyacak gerekli kararları almalarını gerektirir. Samimi olarak umuyorum ki iki lider tarafından Kasım 2025’ten bu yana gerçekleştirilen ortak toplantılar bu yönde olumlu bir gelişmenin habercisi olur.

Liderlerin rolü esas olmaya devam edecek olsa da, onların bu önemli çabaları tüm Kıbrıslılar tarafından aktif şekilde desteklenmelidir. Diyaloğu sürdürmek ve barış için çalışmak gerçekten kolektif bir çaba olmalıdır.”

