Askeri destek artacak

İran savaşı nedeniyle Güney Kıbrıs’a 4 adet F-16 savaş uçağı ve 2 fırkateyn gönderen Yunanistan’ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la bir araya geldi. Dendias, Kıbrıs’a her zamankinden daha fazla yardım yapacaklarını söyledi.

Habere göre Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “gerçekleştirdikleri faaliyetlerle sorunun bir parçası olmadıklarını, her zaman çözümden yana olduklarını ve bu zor durumu da birlikte göğüsleyeceklerini” gösterdiklerini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın geçirdiği bu zor dönemde Yunanistan’ın taleplerine hemen karşılık vermesinden duydukları memnuniyeti dile getiren ve teşekkürlerini ileten Hristodulidis, Yunanistan’ın bu tutumuyla diğer AB üyesi ülkelere de örnek olduğunu ve izlenmesi gereken yolu gösterdiğini savundu.

Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanıyla görüştüğünü ve olumlu yanıt aldığını, Almanya ve İtalya Başbakanlarıyla de görüşme gerçekleştirdiğini belirterek Yunanistan’ın tavrıyla bu ülkelere yol gösterici olduğunu öne sürdü.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ise Hristodulidis’in kabulünden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yunan hükümeti ile Yunan halkının desteğini iletti.

Güney Kıbrıs’ın her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vermeye hazır olduklarını belirten Dendias, Rum Savunma Bakanı Palmas’la ayrıntıları ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026, 10:40