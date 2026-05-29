Büyük vurgun

Kuzeyde mülkü bulunan ve Kıbrıs sorununun çözümünden umudunu kesen 20 Kıbrıslı Rum’un, iki dolandırıcı kadına 300 bin Euro’nun üzerinde para kaptırdığı ortaya çıktı. Yapılan şikayet üzerine sorgulanan ve dün Limasol Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan kadınlardan birine 6 yıl, diğerine 12 ay hapislik cezası verildi.

Rum kaynakları 45 ve 53 yaşlarındaki kadınların, KKTC’deki eski taşınmazlarıyla ilgili 20’den fazla Rum göçmeni dolandırdığına dair suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Politis gazetesi; iki kadının Rum göçmenleri, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Mağusa bölgesindeki taşınmazlarını satabilecekleri veya tazminat temin edebilecekleri vaadiyle kandırıp, göçmenlerden 300 bin Euro’dan fazla para aldıklarını aktardı.

Mahkeme tarafından 45 yaşındaki kadının 6 yıl, 53 yaşındaki şahsın ise 12 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden gazete, cezaların şahısların gözaltına alındığı günden itibaren hesaplandığını ekledi.

Suçlar 2023 ile 2025 yılları arasında işlendi

Limasol Ağır Ceza Mahkemesine göre; 45 yaşındaki kadın, mağdurları kendi çıkarları doğrultusunda çalıştığına ikna ederken, "yanlış ve uydurma senaryolar” sunarak güvenlerini kazanmak için "sistematik ve metodik" bir şekilde hareket etti.

Mahkeme, sanığın kuzeyde bağlantıları olan bir avukat olduğunu iddia ettiğini ve şikayetçileri sözde emlak değerleme, usulsüzlük masrafları ve tazminat başvuruları için para ödemeye ikna ettiğini belirtti.

Mağdurlara, tazminatlarını "tazminat komisyonu" adı verilen bir sistem aracılığıyla veya kuzeydeki gayrimenkullerin satışını tamamlayarak alabilecekleri söylendi.

Sayıları 20'yi aşan ve birçoğu birbiriyle akraba olan şikayetçiler, sözde yasal ve idari masraflar için ödemelerin nakit olarak veya Revolut platformu aracılığıyla yapıldığını belirtti.

Mahkeme ayrıca, suçlar sırasında sergilenen "güvenin kötüye kullanılmasına" ve "güçlü bir aldatma unsuruna" da değindi.

53 yaşındaki kadın, kendisini Kıbrıs'ın kuzeyinde gayrimenkul satın almakla ilgilenen bir Rum yatırımcıyla bağlantısı varmış gibi göstermekle suçlandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026, 09:36