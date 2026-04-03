HAVA KİRLİLİĞİ NORMALİN 40 KATI

Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fırıncıoğluları TAK’a konuştu

Zaman zaman trafikte görüş mesafesini de düşüren tozun pazartesine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, kronik akciğer hastalığı ve alerjisi olanların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, tozlu havayla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yaparken Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Ali Fırıncıoğluları, ise tozun göğüs hastalıkları üzerindeki etkisine işaret ederek, hastaları uyardı.

-Güneş: " 7 Nisan Salı günü havanın temizlenmesi bekleniyor"

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Kuzey Afrika üzerinden gelen, Libya kaynaklı toz zerreciklerinin güneyli ve kuvvetli hava akımlarıyla bölgeye taşındığını belirterek, “Oldukça yoğun bir toza maruz kalıyoruz” dedi.

Tozlu havanın pazartesine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydeden Güneş, meteorolojinin 5-6 Nisan’daki yağış beklentisine işaret ederek, 7 Nisan salı günü havanın temizlenmesinin beklendiğini ifade etti.

Güneş, bölgede bu yoğunlukta toza daha seyrek maruz kalındığını da söyledi.

-“Savaşın etkisi değil meteorolojik bir durum”

Bu hava durumunda savaşın etkili olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Sinan Güneş, tozun meteorolojik bir olay olduğunu, savaşın doğuda yaşandığını, tozun bölgeye batıdan taşındığını söyledi.

Kronik hastalığı olanların tozlu havadan çok etkilendiğini de anımsatan Güneş, “Hastalar mutlaka tedbir almalı, hekimlerinin tavsiyesine uymalı, güvenli ortamda kalmalı” dedi.

-Çevre Dairesi verileri… Değerler normalin 40 katı üzerinde

Öte yandan TAK’ın Çevre Korum Dairesi Hava Kalitesi İzleme Ağından elde ettiği bilgilere göre, günlük ortalama 50 olması gereken toz değeri, son 24 saatte Lefkoşa’da 2.010, Alevkayası’nda 2.316, Gazimağusa’da 1.360, Teknecik’te 1.802, Kalecik’te 1.244, Güzelyurt’ta 1.731, Girne’de 1.981 mikrogram/ metreküp olarak ölçüldü.

Bu değerlere göre, Lefkoşa’da limitlerin 40 kat üzerine çıkıldı.

- Dr. Ali Fırıncıoğluları hastaları uyardı: "Kronik akciğer hastalığı olanlar dışarı çıkmasın, çıkma mecburiyeti olanlar maske taksın"

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Ali Fırıncıoğluları, kirli havanın göğüs hastalıkları üzerindeki etkisiyle ilgili açıklama yaptı.

Fırıncıoğluları, çöl tozlarının astım, koah gibi kronik akciğer hastalığı ve alerjisi olanlar için risk oluşturduğunu söyledi.

Çok sık bronşit geçiren hastalarla, alerjiye yatkınlığı olanların da böyle havalardan etkilendiğini ifade eden Fırıncıoğluları, çöl tozlarının yoğun şekilde solunmasının, zatürreye, enfeksiyonlara, akciğerde hasara ve solunum yetmezliklerine neden olabileceğini kaydetti.

Tozun boğaz kaşıntısı, kuru öksürük, göz akması ve nefes darlığı gibi belirtilere neden olabileceğine de işaret eden Dr. Ali Fırıncıoğluları, kronik akciğer hastalığı olanları dışarı çıkmaması için uyardı.

Fırıncıoğluları, sokağa çıkma mecburiyetinde olanlara maske takmasını önerdiklerini ifade etti.

Ali Fırıncıoğluları, bu dönemde pencereleri kapalı tutmanın, hijyenin ve kapalı ortamları nemlendirmenin de önemli olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2026, 12:25