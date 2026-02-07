Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 28 Ocak’ta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Angela Maria Holguin’in arabuluculuğunda gerçekleştirdiği üçüncü görüşmeden somut bir karar çıkmaması hayal kırıklığı yarattı. Özellikle yeni sınır kapılarının açılmasına yönelik beklentilerin karşılık bulmaması vatandaşları umutsuzluğa sürükledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar yıllardır süren Kıbrıs sorununun kısa sürede çözülmesini beklemediklerini ancak günlük yaşamı rahatlatacak adımların atılmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, sınır kapıları başta olmak üzere karma evliliklerden doğan çocukların hakları gibi konularda ilerleme sağlanamamasını eleştirdi.

Ne dediler…?

Bilal Uğurel

“Liderlerin buluşmasında herhangi bir konuda adım atılmasına yönelik karar çıkmadı. Yeni kapıların açılması gündemde. Son görüşmede bir sonuç çıkmasa da umudumuz ihtiyaç olan yeni kapıların açılması için çalışılacağıdır. Rumların niyeti tamamen oyalamadır.”

Fetin Korman

“Liderler görüşmesinde herhangi bir konuda adım atılmaması bize değişen hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Ben doğdum büyüdüm hala bir şey değişmedi değişeceğini de düşünmüyorum. Şu anki durumdan daha ileri gidileceğini düşünmüyorum. Rumlar hallerinden memnun o nedenle çözüme yaklaşmıyorlar.”

Halil Karadeniz

“Liderlerin son buluşmasından herhangi bir sonuç çıkmadı çıkacağından da umudum yok. Bunda yıldır anlaşma olmadı bundan sonra da anlaşma olacağı umudumuz yoktur. Yeni geçiş kapıları açılacak denmişti ancak son görüşmede bir adım atılması yönünde karar alınmadı. Rumların niyeti eskisi gibi olsun, kendi istedikleri olsun ve Türkler azınlık olsun istiyorlar.”

Gülşah Şeherli

“Liderlerin sön görüşmesinden bir şey çıkmadı. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Gönül ister ki bizim de isteklerimizin karşılanacağı bir anlaşmanın sağlanmasıdır. Ben bir çözüm olacağına inancımı kaybettim. Bir çözüm olacak olsaydı şimdiye kadar olurdu. Biz gençler artık bu ülkede kalmak istemiyoruz ki Rumların istekleri de zaten bizleri bu adada yok etmektir.”

Cemaliye Seven

“Son görüşmeden de bir sonuç çıkmaması bize gidişatta bir değişikliğin olmadığını gösteriyor. Her zamanki gidişatı gördük. İnşallah zamanla çözümü buluruz ancak karşı tarafın bu yönde pek bir isteği yoktur. Yeni kapıların açılacağına dair çok umutlanmıştık ancak son görüşmede adım atılmadı. Bizim elimizde olan bir şey değil de karşı taraftan kaynaklı olumsuzluklar yaşandığını düşünüyorum. Rumlar çözümsüzlüğü ne kadar uzata bilirlerse uzatmaya çalışıyorlar.”

Erol Urmanlı

“Burada yönetimler kendilerini bağımsız ilan etmedikten sonra bir arpa boyu yol gidemezler. Garantör ülkelere bağlı kalmaktan vazgeçilmedikçe burada bir anlaşma olmayacaktır. Bize Türkiye’den gelen yardımlar gerekli yerlere harcanmadığı için ülke olarak geri kaldık ve buna bağlı olarak da bizleri kimse dikkate almıyor. Görüşmeler yıllardır oluyor ancak bir sonuç alamadılar. Çözüm olacağına hiçbir inancımız kalmadı. İnancımızın olması için karşı tarafın inandırıcı olması gerekiyor. Rumların bize ihtiyacı yok. Adamlar Avrupa’ya girdi ve herkes onları tanıyor diye istediği gibi at koşturuyor.”

Kemal Latif

“Ben gençliğini ve uzun yıllarını savaşlarla geçirmiş esirlik yaşamış ve 4 savaşa girmiş bir kişi olarak hemen yarın bir anlaşma olmasını istiyorum. Uzatmalar ancak soyguncuların ve çıkarcıların işine gelen bir durumdur. Ben Napolyon gibi bu düğümü kılıçla kesecek adam isterim. Sınır kapılarını açalım pencereleri kapayalım mevzusu topu saha dışına atmak demektir. Rumlar sürekli olarak çözümden kaçan bir toplumdur. Dünya kamuoyunu arkasına aldıkları için istediklerini yapmaya çalışıyorlar. Bizi savaştıran İsrail’dir bence barıştıracak olan da İsrail’dir.”

Turgay Efekan

“Bu güne kadar hangi zaman oturup anlaşmaya yanaştılar ki bundan sonra oturacaklar. Ben bir anlaşma olacağına yönelik tüm inancımı kaybettim. Bu güne kadar seçilmişler büyük bir hevesle bizi de heveslendirenler hiçbir şekilde anlaşma sağlayamadı. Son görüşmede trafiği rahatlatacak ve geçişleri kolaylaştıracak adımlar atılarak bir değil birkaç kapının açılmasını sağlamalarıydı ancak yine öyle bir durum söz konusu olmadı. Rum tarafının çözüm noktasında niyeti belli. Adamlar kendilerini dünyaya kabul ettirdi. Bundan sonra çözüm beklentisi içerisinde olmaya devam edeceğiz. O zaman yaşarsak göreceğiz.”

Kamil Birkaya

“Liderler yeni kapı açılması konusunda dahi anlaşamıyorlar. En erken açılması gereken Mağusa kapısıydı. Niye o kapıyı açamıyorlar bilmiyorum.”

Mehmet Yenice

“Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir gelişme olacağına dair inancımız kalmadı. Çözüm olmazsa bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Türkiye arkamızda olduğu sürece bir sıkı yaşayacağımızı düşünmüyorum.”

Emirali Naimoğluları

Liderler sınır kapıları konusunda dahi adım atamıyorlar. Kıbrıs sorununa ilişkin bir gelişme yaşanacağını düşünmüyorum. Hiç umudum yok hiç bir şey de beklemiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026, 09:42