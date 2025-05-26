Herkes davetli

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 28 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliği’ni duyurdu.
Başkan Amcaoğlu, bu yıl da şenliğin çocuklara kalıcı bir armağanla başlayacağını ifade ederek, yeni bir parkı hizmete sunacaklarını belirtti.
“Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da şenliğimizi yeni bir parkla başlatıyor; çocuklarımıza oyunla büyüyebilecekleri bir alan daha kazandırıyoruz” diyen Amcaoğlu, etkinliklerin Gönyeli, Yenikent, Yılmazköy ve Alayköy’de gerçekleşeceğini kaydetti.
Kortejden dans gösterilerine, uçurtmalardan konserlere uzanan dopdolu bir programla tüm çocuklar ve aileler bu renkli şenliğe davet edildi.
Tüm konser ve etkinlikler ücretsizdir.
Şenlik programı
28 Mayıs – 1 Haziran 2025
Gönyeli, Yenikent, Yılmazköy ve Alayköy’de
28 Mayıs 2025 – Çarşamba / Yılmazköy
18.00 – Park Açılışı
18.30 – Etkinlik Başlangıcı
Çocuk Oyun Ablaları ile Etkinlikler
30 Mayıs 2025 – Cuma / Yalçın Park
18.00 – Kortej İçin Toplanma (Eski Gönyeli Belediyesi Önü)
18.30 – Kortej Yürüyüşü
19.00 – Dans Gösterileri (Yalçın Park)
Çocuk Oyun Alanları
31 Mayıs 2025 – Cumartesi / Yenikent Belediye Bulvarı
12.00 – Şenlik Alanı Açılışı & Alışveriş Şöleni
Gün boyu: Festival Lezzetleri, Alışveriş Stantları
13.00 – Satranç Turnuvası (Gönyeli SAM)
16.00 itibarıyla:
• Uçurtma Atölyesi
• Bisiklet Parkuru
• Eski Çocuk Oyunları (Gönyeli Kültür ve Sanat Derneği)
• Nicosia Dance House Dans Gösterisi
• Ada Jimnastik Gösterisi
• Sam Zumba Gösterisi
• Klasik Otomobil Sergisi
• Leman Cankat ile Çamur Atölyesi
• Dev Uçurtma Gösterileri
• Sunucular: Eda Kandulu & Altekin Erginel
• DJ Hakan Aksoy & DJ Yusuf Coşkuner
19:00 – Rast Konseri
21:00 – Melis Fis Konseri
01 Haziran 2025 – Pazar / Alayköy Spor Kulübü
16:00 – Uçurtma Atölyesi, Bisiklet Parkuru, Oyun Alanları
Leman Cankat ile Çamur Atölyesi
Dev Uçurtma Gösterileri
19:00 – Eril Cambaz Konseri.