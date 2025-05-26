Sülün Osman’ın marifeti

Suna ERDEN

Sülün Osman aracılığıyla internet üzerinden elde ettikleri başka şahıslara ait kredi kartı bilgilerini kullanarak 11 adet cep telefonu satın alan, sahtekarlıkla 187 bin 484 TL temin eden Türkmenistanlı Ziyarad Baramov ve Alişer Bahtiyarov uzun süre sonra fark edildi. 2024 yılından başlayarak günümüze kadar suç işleyen zanlıların önceki gün tespit edildiği belirtildi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlıların 2024 ve 2025 yılları içerisinde sosyal medya platformu olan Telegram’dan sahte banka reklam sayfası açarak, sayfaya giren bazı kişilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini söyledi. Polis; zanlıların elde ettiği bilgileri Lefkoşa'da faaliyet gösteren Sharaf isimli iş yerinin internet uygulaması üzerinden kullanıp ilk tespitlere göre 11 adet Xioami marka Poco X7 Pro marka cep telefonu satın aldıklarını açıkladı. Polis; zanlıların ayrıca sahte banka ödeme belgesi düzenleyip tedavüle sürdüğünü ve 187 bin 484 TL temin ettiklerini kaydetti.

Polis; zanlıların önceki gün tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru; zanlıların ifadelerinde Telegram’da tanıştıkları ve sahte ismi Sülün Osman olan şahsın açtığı banka reklam sayfaları aracılığıyla bilgileri elde ettiklerini söylediklerini aktardı.

Evlerinde arama yapıldı

Polis; Alişer Bahtiyzrov’un yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren 542 gün KKTC’de kaçak kaldığının tespit edildiğini, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis; zanlıların evinde arama yapıldığını, iki adet bilgisayar ve 2 adet cep telefonu emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken evraklar ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek; zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Bahtiyarov'un avukatı müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

