Saygı gösterin

Alman Hristiyan Demokrat Partisi Milletvekili Stephan Mayer, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğinin bir parçası olduğunu ancak “yolunun Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan ve iki ülkenin egemenliğine saygıdan geçtiğini” öne sürdü.

Gelecek hafta “Glafkos Klerides Vakfında” konuşma yapmak üzere Güney Kıbrıs’a gidecek olan Mayer, Fileleftheros’a söyleşi verdi.

Mayer AB’nin artık ABD’ye, NATO’ya ve Donald Trump’a yaslanamayacağı için güvelik ve dış politika ile ilgili kritik kararlarla karşı karşıya bulunduğunu belirterek “Güçlü savunma olmadan çıkarlarını ileriye götüremez ve şekillenmekte olan kaygan jeopolitik sahnede hesaba katılabilir oyuncu olamaz” ifadesini kullandı.

AB’nin, ilgili harcamaları artırarak, bütün üye devletlerle iş birliğini öne çıkararak ve bir Avrupa Kuvveti kurarak savunma özerkliğini güçlendirmesinin elzem olduğunu vurgulayan Mayer, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliği için elzem olduğunu, gelecekteki planlamaların dışında bırakılamayacağını söyledi.

Mayer “Türkiye büyük ordusu ile NATO’da temel bir müttefiktir ve stratejik konumuyla Orta Doğu ve Karadeniz gibi bölgelere köprüdür. Onunla iş birliği hayati önemdedir” dedi.

Mayer, ancak bu iş birliğinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi üye devletlerin “egemenlik haklarına aykırı olamayacağı” görüşünü ortaya koydu.

Stephan Mayer, "Türkiye ile ilişkilerin yükseltilmesi kesinlikle şartlara tabidir ve Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenliğine saygıya bağlıdır. AB’nin bu iki üye devletinin egemenlik haklarının aleyhine olamaz” ifadesini kullandı.

