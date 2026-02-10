Melis GÜNEL

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün yasama gündemiyle toplandı. Sabah 10.00’da toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu öğle saatlerinde toplantıya başlayabildi. Muhalefetten erken seçim çağrıları yükselirken, oylama sonrası hükümet vekilleri tarafından reddedildi. Oylamada 19 vekil kabul oyu kullanırken, 26 vekil ret yönünde oy kullandı.

İlk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli hükümete seslendi, “Halkı duyamıyorsunuz” dedi. İncirli, halkın erken seçim istediğini savunarak, hükümetin bu istekten korkarak kaçtığını savundu. Aynı kişilerin aynı koltuklarında oturmaya devam etmesiyle insanların gelecek hayallerinin bozulduğunu söyledi. “Siz gücünüzü halktan almıyorsunuz” vurgusu yapan Sıla Usar İncirli, halkın nefes almaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek erken seçim çağrısını yineledi. Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin 26 Nisan’da yenilenmesi önerisine destek çağrısı yatı ve “Bu memleket bu karanlığı, bu çürümüşlüğü daha fazla kaldıramaz” dedi.

Üstel: Ülkeye hizmete devam edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, İncirli’nin erken seçim çağrısı değerlendirdi, ülkeye hizmet etmeye devam etmek istediklerini vurguladı. “UBP hiç bir zaman seçimlerden kaçmadı” mesajı veren Üstel’in açıklamaları yer yer seslerin yükselmesine neden oldu. Tarihi hep birlikte kararlaştırma çağrısı yapan Başbakan, daha önce Mayıs ayına ilişkin kesin bir tarih açıklamadığını söyledi.

Meclis’te dile getirilen iddialarla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir konunun araştırılmasına engel olmadıklarını söyleyen Üstel

Aksine, konuların detayına inilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirten Üstel, hükümet üyeleri ve 29 milletvekilinin tamamının arkasında durduğunu ifade etti.

19 evet, 26 ret

Öte yandan konuşmaların ardından CTP’li ve bağımsız milletvekillerinin 26 Nisan’da erken seçim önergesi ivediliği, UBP-YDP-DP hükümeti milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Oylamada 19 vekil kabul oyu kullanırken, 26 vekil ret yönünde oy kullandı.

