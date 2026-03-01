‘İcraat hükümetiyiz’

Başbakan Ünal Üstel, halka verdikleri sözleri yerine getirmek için hükümet ortaklarıyla birlikte gayret ve uğraş verdiklerini söyleyerek, hiçbir zaman popülizm yapmadıklarını belirtti. İcraat hükümet olduklarını vurgulayan Üstel, Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler ve kardeşlik bağları içerisinde ve imzalanan iktisadi mali iş birliği protokolleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel yapımı devam eden 25 yatak kapasiteli Pamuklu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Hastanenin yapım aşaması ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in bölge halkına verdiği çok önemli sözlerden bir tanesinin daha hızla hayat bulduğunu söyledi.

Dinçyürek, hastanenin sözleşmede tesliminin yıl sonu olarak belirlendiğini ancak insanüstü gayret sayesinde yıl sonundan önce tamamlanarak bölge halkının hizmetine gireceğini kaydetti.

Dinçyürek, hastanenin, coğrafi handikapı olan Karpaz bölgesine Gazimağusa’ya kadar dayanamayacak acil hastaları hayatta tutacak önemli bir hastane olacağını vurguladı.

“Konuşmuyoruz, icraat yapıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel de 40 yıldır Pamuklu Karpaz Hastanesi’nin konuşulduğunu belirterek, “ İktidara her gelen siyasi parti bunun sözünü verdi. Özellikle ana muhalefet partisi bu hastanenin olabilmesi için hep sözler verdi. Çok kez iktidara geldiler niye yapamadılar? Ama konuşmaya gelince konuşuyorlar. Biz konuşmuyoruz, icraat yapıyoruz.” dedi.

Üstel, halka verdikleri sözleri yerine getirmek için hükümet ortaklarıyla birlikte gayret ve uğraş verdiklerini söyleyerek, hiçbir zaman popülizm yapmadıklarını belirtti.

İcraat hükümet olduklarını vurgulayan Üstel, Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler ve kardeşlik bağları içerisinde ve imzalanan iktisadi mali iş birliği protokolleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırımları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Üstel,” Bugün burada gözlerimizin önünde yükselen Karpaz Pamuklu Hastanesi imzaladığımız protokoller sayesinde gerçekleştirdiğimiz bir projedir.” dedi.

“Bu proje 40 sene konuşuldu şimdi bazı kesimler sahiplenmeye çalışıyor.” diyen Üstel, hiçbir sözlerinin havada kalmadığını, seçim tarihine kadar halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlere devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, İskele-Boğaz Yolu proje alanında incelemelerde bulundu

Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve bazı bakanlarla birlikte İskele-Boğaz Yolu proje alanına değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

Yüklenici firma Proje Müdürü Bülent Doruk Başbakan Ünal Üstel’e yol hakkında bilgi verdi.

Doruk, İskele kavşağı ile Lokum çemberi arasındaki yolu 2025 yılında yaptıklarını geri kalan 5- 5,5 kilometre yolda bazı sıkıntılar olduğunu söyledi.

Söz konusu yolun istimlak sorunu nedeniyle bölünmüş yol olarak yapılamayacağını söyleyen Durak, Başbakan’ın sorusu üzerine istimlaklara girmeden mevcut yolun 8-10 metreye kadar genişletilebileceğini söyledi.

Doruk, yolun çift şerit olarak yapılabilmesi için 6 ara emri sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yolun genişletme çalışmaları çerçevesinde Boğaz geçişindeki kaldırım ve altyapı çalışmalarına belediye olarak katkı vereceklerini söyledi.

“Azami gayret sarf ettik”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2012’de başlayan ancak bugüne kadar bitirilemeyen yolu hükümetleri döneminde bitirmek için azami gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Arıklı,” 4,5 kilometrelik kritik bir yol var burada. 6 ara emri var; bunları kaldırmaya muvaffak olamadık. Dolayısıyla yol yapımı aksadı. Sayın Başbakan’ım da talimat verdi, mevcut yol 8 metreye çıkacak 3 şerit şeklinde ara emrine konu olan yola dokunmadan. Bu yolu çift şerit olarak düşünmüştük ama maalesef onu yapamayacağız.” dedi.

Yolun yapımına yaklaşık iki hafta sonra başlanacağını ve 1-1,5 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

50 yılı aşkın asfalt değmemiş noktalara değdik

Başbakan Ünal Üstel de 50 yılı aşkın asfalt değmemiş noktalara değdiklerini, Zaferburnu’ndaki yol yapımının yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

İskele Boğaz Yolu’nun da ihalesine 2012 yılında çıkıldığını 6 vatandaşın aldığı ara emri kararıyla bugünlere kadar gelindiğini söyleyen Üstel, ara emri nedeniyle yolun çift şerit olarak yapılamadığını ifade etti.

Üstel, yolun bozukluğuna ve yol güvenliğine oluşturduğu tehdide değinerek, süratli bir şekilde yolun aslına uygun olarak olabildiğince genişletilerek yenileneceğini söyledi.

Üstel, yolda bayramdan sonra kazmayı vurarak çalışmayı başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Üstel ayrıca, Erenköy Lisesi ,Erenköy Taş Evleri ve Çocuk Parkı, Dipkarpaz Halı Sahası ve Polatpaşa Parkı’nı da ziyaret etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026, 00:57