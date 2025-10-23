İhraç edilecek

Kuzey Kıbrıs’a kaçak bir şekilde giriş yaptıktan sonra polise teslim olan Suriyeli uyruklu M.A.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Uzun süre Güney Kıbrıs’ta yaşadıktan sonra 16 Ekim’de ülkeye kaçak giriş yapan ve polise giderek ülkesine dönmek istediğini söyleyen zanlı, “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girme ve ihlal” suçlarından yargılanmak üzere 9 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da Askeri Mahkemede gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis memuru, olayın 16 Ekim 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlı M.A.O.’nun Alayköy Sanayi Bölgesi civarından Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC’ye yasa dışı şekilde giriş yaptığını açıkladı. Polis, zanlının 17 Ekim 2025 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek ülkesine dönmek istediğini beyan ettiğini, yapılan muhaceret kontrolünde ise KKTC’ye herhangi bir yasal giriş kaydının bulunmadığının tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 9 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

