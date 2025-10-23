Kilosu 70 TL

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda fiyatlar vatandaşın bütçesini zorladı. Tezgâhlarda en ucuz meyve 70 TL’den satılan muz olurken; incir, hurma ve kivi gibi ürünlerin kilosu 200 TL’ye kadar çıktı. Alışverişe gelen vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını ve fiyatların halkın alım gücüne göre düzenlenmesini istedi. Vatandaşlar, pazarda meyve ve sebze fiyatlarının marketlerle neredeyse aynı seviyede olduğunu belirterek, alım güçlerinin giderek azaldığını söyledi.

Ne dediler…?

Sedat Kanmaz

“Pazar yerinde fiyatlar çok pahalı. Pazar yeri fiyatlarının marketlerden bir farkı yoktur. Çeşit çok olduğu için buraya geliyoruz. İsteyip de alamadığımız bir şey var.”

Orçun Şanlı

“Pazar yeri fiyatları günümüz fiyatları karşısında normal geliyor. Durumu iyi olan alıyor durumu iyi olmayanlar alamıyor.”

Yasin Çelik

“Pazar yerinden biber, domates, soğan, elma üzüm gibi ürünler aldım. Daha dün Türkiye’deydim ve oradaki pazar fiyatları ile buradaki fiyatlar arasında iki buçuk kat fark vardır. Üretici ve son alıcı arasındaki noktaları biraz daha düzene sokmaları lazımdır.”

Yaşar Düdükçü

“Market ile pazar fiyatları arasında pek bir fark yoktur. Az da olsa gönlümüz geçecek kadar alıyoruz. Bir denetim olur ve piyasa kontrol altına alınır, abartılı fiyatlar dengeye konulursa o zaman alamayan insanlar da ihtiyaçlarını rahatça alabilecektir.”

Hasan Eminsoy

“Pazar yerinde her şey çok pahalı. İncir aldım, kilosu 200 lira kilosu. Eskiden bedava yediğimiz inciri şimdilerde 200 liradan aşağıya alamıyoruz. Çoğu şey pahalı ve her şeyi alamıyoruz. Mevsiminde çıkan bir şeyi bile alamıyoruz. Domates 150 lira ve bir saat iyisini seçmek için uğraştım. Ayrıca her yediğimiz ürün de hormonludur. Ben doktorum ve tahlile gelen bütün insanlarda çok fazla vitamin eksiklikleri ile karşılaşıyoruz. Bunun nedeni sağlıklı beslenememedir.”

Sevim Güneyli

“Pazar yerinde fiyatlar pahalı ancak almak zorundayız. Fiyatı yüksek diye çoğu zaman almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Yetkililerden beklentimiz fiyatların herkesin rahatça alabileceği şekilde olmasını sağlamalarıdır.”

Hüseyin Derleyen

“Pazar yerinden yemeklik bir şeyler almak için geldim. Fiyatlar her zamanki gibi çok pahalıdır. Fiyatı çok yüksek olanın dörtte birini almayı tercih ediyorum. Aslında bu konu ile ilgilenen yetkililere söyleyecek çok sözümüz var ancak şimdilik bir şey söylemeyelim.”

Evşen Bektaş

“Pazar yerinden meyve ve yemeklik sebze almaya geldim. Dört poşetin içinde azar azar aldığım ürünler için 2 bin lira verdim gidiyorum. Fiyatı yüksek diye yeteri kadar alamıyoruz. Hükümet mutlaka artık piyasayı denetlemeli ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Lefke hurma: 500 TL

İncir: 200 TL

Guava: 200 TL

Kivi: 200 TL

Brokoli: 200 TL

Taze fasulye: 180 TL

Şeftali - Nektarin: 150 TL

Verigo üzüm: 150 TL

Zeytin: 150 TL

Bamya: 150 TL

Domates: 130 TL

Kapya biber: 130 TL

Erik: 130 TL

Börülce: 120 TL

Sarma lahana: 120 TL

Sultani üzüm: 120 TL

Portakal: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Elma: 100 TL

Mantar: 100 TL

Nar: 100 TL

Salatalık:75 TL

Muz: 70 TL

Kabak: 60 TL

Pancar: 60 TL

Marul: 55 TL

Havuç: 50 TL

Limon: 50 TL

Ispanak: 50 TL

Soğan: 45 TL

Patates: 40 TL

Patlıcan: 40 TL