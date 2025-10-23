Tamam mı devam mı?

Suna ERDEN

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi sonrasında kan kaybetmekle suçlanan hükümet ortakları uzun bir toplantı yaparak son gelişmeleri ele aldı. Ancak Bakanlar Kurulu toplantısında erken seçimle ilgili bir görüşmenin yapılmadığı öğrenildi. Bugün adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşecek olan UBP, DP ve YDP yetkilileri-nin Cumartesi günü de parti meclislerini toplayarak durum değerlendirmesi yapacakları belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Ersin Tatar ile yakın arkadaşlarının, başarısızlıkta özellikle UBP’ye pay çıkarması Başbakan Ünal Üstel ve ilçe başkanları tarafından kabul edilmiyor. UBP yetkilileri seçim sürecinde yoğun çalıştıklarını ve Ersin Tatar’a verilen oyların 2020 seçimlerinin ilk turunda alınan oylardan fazla olduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün adaya yapacağı ziyarette hükümet ortakla-rıyla gerek seçim sonuçlarını, gerekse hükümet icraatlarını ele alması bekleniyor. Siyasi çevreler, bugünkü görüşmede erken genel seçim beklentilerinin de gündeme alınabileceğini iddia ediyor.

Erhürman ant içecek

KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, yarın Meclis’te ant içerek, resmen görevine başlayacak.

Meclis Genel Kurulu, ant içme töreni için saat 09.30’da Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü top-lanacak.

Erhürman daha sonra, Lefkoşa Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarlarına çelenk sunacak.

Ardından Cumhurbaşkanlığı’nda devir teslim töreni yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, törenlere katılmak üzere KKTC’ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’a, pazartesi günü mazbatasını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ takdim etmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025, 09:39