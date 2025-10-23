Silah ve mermi bulundu

Ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan Havalimanı’nda sırt çantasında şarjör bulunan N.D.’nin evinde silah, mermi ve boş şarjör ele geçirildi.

Havalimanında tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkarılan ve hakkında 3 gün ek tutukluluk alınan zanlının Girne’deki evinde önceki gün arama yapıldığı belirtildi.

Türkiye’de askerlikten istifa ettiğini, şarjörü ülkeye gelirken unuttuğu için beraberinde getirdiğini iddia eden zanlının evinde 7.65 mm çapında tabanca, şarjöre takılı 9 adet canlı mermi ve 9 mm çapında bir adet boş tabanca şarjörü bulunduğu açıklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis; 21 Ekim 2025 tarihinde saat 06:00 raddelerinde Ercan Havalimanı Kale 12 X-Ray cihazında KKTC'den çıkış yapmak isteyen N.D.’nin tasarrufunda bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde 9 mm’lik boş vaziyette sarsılmaz marka tabanca şarjörü bulundurduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının Türkiye'ye askerlikten istifa ettiğini ve konu şarjörün taşıma izinli tabancasının şarjörü olduğunu, 12 Aralık 2024 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye gelişinde yanlışlıkla beraberinde getirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru; şarjörün emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının evinde arama yapılacağını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.