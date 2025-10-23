Suna ERDEN

Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evine girerek hırsızlık yapan üç sanık hakkındaki dava, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Mahkeme; sanıklar Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan ve Erol Kurtdağ’ı suçlu buldu ve her birini 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Ağır ceza heyeti, ev açma suçlarının son zamanlarda yaygınlaştığına vurgu yaptı.

Mahkeme Başkanı; sanıkların 1 Mart ile 23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da meydana gelen olayda, S.Ş.’ye ait ikametgâhın ahşap panjurunu açarak içeriye girdiklerini ve evde bulunan çeşitli eşyaları çaldıklarını açıkladı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, ilk olarak Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilip tutuklandığını belirten Başkan, Zateroğlu’nun ikametgâhında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu kaydetti.

Başkan, soruşturmanın devamında, hırsızlıkla bağlantısı olduğu tespit edilen Erol Kurtdağ’ın da 25 Ağustos tarihinde yakalanarak tutuklandığını belirtti.

Mahkeme; sanıkların işlemiş oldukları “ev açma” suçunun, Ceza Yasası’na göre; 7 yıla kadar hapis cezası gerektiren vahim ve yaygın bir suç olduğunu vurguladı. Hiç kimsenin başkasının ikametgâhına izinsiz şekilde ve hırsızlık amacıyla girmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Başkan, toplumda son dönemlerde bu tür suçlarda artış yaşandığına dikkat çekti.

Başkan, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm unsurları değerlendirdiklerini, ancak suçun ciddiyeti nedeniyle hapislik dışında bir cezanın uygun olmayacağına kanaat getirdiklerini ifade etti. Mahkeme; sonuç olarak sanıklar Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan ve Erol Kurtdağ’ı 3 yıl 6 ay süreyle hapse mahkûm etti.