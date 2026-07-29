İhraç işlemi başladı

Lefkoşa'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Nijeryalı C.C.C. (E-26), K.R.M. (K-23), K.R.M. (K-23) ve G.C.E. (E-29) ile Filistinli Y.A.A.A. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Haklarında yürütülen soruşturma ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirten polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme talebi onayladı.

Polis, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde tespit edilen üç zanlının muhaceret kayıtlarının incelendiğini söyledi. Yapılan kontrolde C.C.C.'nin 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren bin 333 gün, K.R.M.'nin 11 Ocak 2023 tarihinden itibaren bin 290 gün ve diğer K.R.M.'nin de 11 Ocak 2023 tarihinden itibaren bin 290 gündür yetkili makamlardan izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün saat 23.00 sıralarında yine Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen devriyede ise Y.A.A.A.'nın 2 Aralık 2022 tarihinden itibaren bin 330 gün, G.C.E.'nin ise 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 603 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mahkemeden 3 günlük ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde zanlıların KKTC'de başka herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırıldığını, ayrıca haklarında ihraç işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve ihraç işlemlerinin henüz tamamlanmadığını kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; talebi kabul ederek zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

