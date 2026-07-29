İtiraz eden olmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücrete itiraz süresinin tamamlandığını ve herhangi bir itiraz yapılmadığını açıkladı. Buna göre; 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret net 61 bin 677 lira olarak kesinleşti.

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücretler Yasası kapsamında tanınan 10 günlük itiraz süresinin sona erdiğini, işçi veya işveren sendikaları tarafından karara herhangi bir itirazda bulunulmadığını belirtti. Yeni asgari ücretin; saatlik 408,99 lira, günlük 3 bin 271,98 lira, haftalık 16 bin 359,92 lira, aylık brüt 70 bin 893 lira ve aylık net 61 bin 677 lira olarak uygulanacağını kaydeden Hasipoğlu, artışlı maaş ve yardımların bugünden itibaren ödeneceğini ifade etti. Hasipoğlu, emekliler, sosyal yardım alanlar, şehit eşi ve çocukları, malul gaziler ile malullerin maaş ve yardımlarının artışlı şekilde yatırılacağını, 6 bin 38 engelli vatandaşa yapılan toplam 257 milyon 237 bin 55 liralık ödemenin de yeni asgari ücret oranında artırılarak yapılacağını açıkladı.



Sektörlere destek sürecek

İşverenlerin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla yeni destek mekanizmalarının uygulanacağını belirten Hasipoğlu, prim ve istihdam desteklerinin aylık yaklaşık 270 milyon liradan 350 milyon lira seviyesine çıkarılacağını söyledi. Hasipoğlu, tarım ve hayvancılık, üretim ve imalat sanayi, oto sanayi, inşaat, ulaşım ve nakliyat, hizmet sektörü, genel ticaret, oteller, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, eczaneler, muhasebe hizmetleri, kreş ve etüt merkezleri gibi sektörlerde mevcut prim desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Yeni teşvik paketi kapsamında imalat ve üretim sanayi, tarım ve hayvancılık ile otelcilik sektörlerine yönelik ilave desteklerin de uygulanacağını belirten Hasipoğlu, KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteğinin yüzde 80’den yüzde 100’e, erkek çalışanlar için ise yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltildiğini açıkladı.

İlk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğinin 20 bin liradan 35 bin liraya çıkarıldığını ifade eden Hasipoğlu, bu çalışanların sosyal güvenlik primlerinin yüzde 100 oranında devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

