Kritik 24 saat

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin temasları bugün başlıyor. Guterres, bugün saat 10.00’da Rum Toplumu Lideri Nikos Hristodulidis’le, saat 11.45’te ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la makamlarında ayrı ayrı görüşecek. Liderler, saat 19.00’da Guterres’in vereceği akşam yemeğinde bir araya gelecek. Resmi toplantı ise yarın saat 10.00’da BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde gerçekleşecek.

Özel Temsilci Angela Maria Holguin, Genel Sekreter Guterres’in bugün başlayacak temasları öncesinde liderleri ziyaret ederek son durum hakkında bilgilendirme yaptı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Holguin’le görüştükten sonra yaptığı kısa açıklamada Genel Sekreterin girişimlerine destek verdiklerini tekrarladı.

Diplomasi trafiği hızlandı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Guterres'in bugün başlayacak temasları öncesindeki hazırlıklar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nda saat 11.00'de başlayan görüşmenin ardından açıklama yapan Holguin, Cumhurbaşkanı Erhürman ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Holguin, ziyaretin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Guterres'in görev süresi boyunca Kıbrıs meselesiyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Holguin, "Genel Sekreter'in Kıbrıs'a gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Hazırlık niteliğinde

Cumhurbaşkanı Erhürman ise Holguin ile yaptıkları görüşmenin, BM Genel Sekreteri'nin ziyareti öncesinde hazırlık niteliği taşıdığını belirtti.

Yapılacak temasların verimli geçebilmesi için Guterres'in çabalarına iyi niyetle katkı koymayı sürdüreceklerini ifade eden Erhürman, "BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Sayın Genel Sekreter'in ziyaretine ön hazırlık niteliğinde yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Yapılacak görüşmelerin verimli olabilmesi için Sayın Genel Sekreter'in çabalarına iyi niyetle katkı koymaya devam edeceğiz." dedi.

Hristodulidis ile bir araya geldi

Öte yandan Holguin, dün sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Holguin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti için hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Guterres, liderlerle görüşecek

Guterres, bugün saat 10.00'da Hristodulidis, saat 11.45'te ise Cumhurbaşkanı Erhürman ile ayrı ayrı görüşecek. Saat 12.30'da Ledra Palace Otel'deki anıta çelenk koyma törenine katılacak olan BM Genel Sekreteri, öğleden sonra Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek ve BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

Akşam saat 19.00'da ara bölgede Erhürman ve Hristodulidis ile akşam yemeğinde buluşacak olan Guterres, çarşamba günü ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde iki liderle üçlü görüşme gerçekleştirecek. Saat 10.00'da başlaması planlanan görüşmenin ardından Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres'e Kıbrıs ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşlik edecek.

