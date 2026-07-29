Projeler gündeme geldi

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi heyeti, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ı ziyaret ederek deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede, çevre farkındalığını artırmaya yönelik ortak projeler ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilebilecek iş birlikleri de ele alındı.

Merkez Müdürü Biyolog Silem Sargın Kara, Merkez Biyoloğu Sibel Cangöz, Merit Royal Diamond Otel Genel Müdür Yardımcısı Ece Aka, Merit Otelleri Dış İlişkiler Müdürü Fuat Neşe ve Mimar Damla Aydındağ’dan oluşan heyetin ziyaretine, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da katıldı.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs'ın Akdeniz'deki en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, bu doğal mirasın korunmasının çevresel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Meritta heyeti, merkezin rehabilitasyon çalışmaları, bilimsel araştırmaları ve çevre farkındalığını artırmaya yönelik projeleri hakkında da bilgi verdi. Kuruluşundan bu yana 251 yaralı ve hasta deniz kaplumbağasının tedavi altına alındığı, bunlardan 212'sinin yeniden denizle buluşturulduğu ve merkezin yaklaşık yüzde 86 rehabilitasyon başarısına ulaştığı belirtildi.

Görüş alışverişinde bulunuldu

Görüşmede ayrıca merkezin modern tedavi altyapısı, bilimsel çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve eğitim faaliyetleriyle doğa koruma çalışmalarına sunduğu katkılar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilebilecek çevre farkındalığı projeleri, gençlere yönelik eğitim programları ve denizlerin korunmasına ilişkin ortak çalışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Biyolog Silem Sargın Kara, Nilden Bektaş Erhürman'a gösterdiği ilgi, nazik ev sahipliği ve çevreye duyarlılığı dolayısıyla teşekkür etti. Görüşmenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan'a da teşekkür eden Sargın Kara, deniz kaplumbağalarının ve Kuzey Kıbrıs'ın doğal mirasının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı ile ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Sargın Kara, "Çevrenin korunması kurumlar arası güçlü iş birliğiyle mümkündür. Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu eşsiz doğal değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Merkez olarak bilimsel çalışmalarımızı, eğitim faaliyetlerimizi ve farkındalık projelerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracak her türlü iş birliğine hazırız." dedi.