Evraklar incelenecek

Lefkoşa'da çalıştığı şirketten 9 bin Sterlin tutarındaki parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan H.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının Ağustos 2025'te Lefkoşa'da faaliyet gösteren şirkette muhasebeci olarak görev yaptığı dönemde, İskele'de bir müşteriye toplam 17 bin Sterlin değerinde altyapı malzemesi satıldığını söyledi. Polis, satış bedelinin 9 bin Sterlinlik kısmının zanlı tarafından müşteriden tahsil edildiğini ancak söz konusu paranın şirket muhasebesine teslim edilmeyerek tasarrufuna geçirildiğini ve bu şekilde sirkat suçunun işlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Şikâyetin 23 Temmuz 2026 tarihinde polise ulaştığını ifade eden polis memuru; aynı gün H.T.'nin tespit edilerek tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada suçla ilgili evrakların bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru ayrıca; H.T.'nin verdiği ifadenin suçunu kabul eder nitelikte olduğunu kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde ifadeler temin edildiğini, cep telefonunun incelemeye gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.