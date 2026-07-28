Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen “Tayfun Operasyonu”nda, 3 kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Pakistan uyruklu 26 yaşındaki M.S. mahkemeye çıkarıldı. Paket servis elemanı olarak çalışan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik Şube’ye, Lefkoşa’da yaşayan zanlının uyuşturucu madde tasarruf ettiği ve sattığı yönünde bilgi ulaştığını söyledi.

Polis, aynı gün düzenlenen operasyon kapsamında zanlının Ortaköy’de araçla seyir halinde tespit edildiğini belirtti. Ekipleri fark eden zanlının kaçmaya çalıştığını kaydeden polis, makul güç kullanılarak tutuklandığını ifade etti.

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirten polis, ardından zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında vakumlu paketler içerisinde toplam 3 kilogram 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek itirafta bulunduğunu ve söz konusu uyuşturucuyu 15 Temmuz’da bir şahsın yönlendirmesiyle aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru; zanlının 7 Temmuz tarihinde 89 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi yine aynı şahsın yönlendirmesiyle temin ettiğini, 5 gramını kullandığını, kalan 84 gramı ise Lefkoşa’da çeşitli konumlara bıraktığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu, zanlının yargılanması halinde uzun süreli hapis cezası almasının öngörüldüğünü söyledi. Polis, bu nedenle zanlının yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının iki ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.