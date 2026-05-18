Kafayı bozdu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda Sudanlı A.I.M.A. ev arkadaşının karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olayın ardından yaralanan Sudanlı şahıs hastaneye kaldırılırken, zanlı tutuklanarak, “Ağır Yaralama” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Hakkında ek tutuklama emri alınan zanlı, mahkemedeki savunmasında “Evde kötü şeyler yapıyordu, çok konuşuyordu ben de bıçakladım” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, olayın 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi. Polis, Kızıltaş bölgesinde sakin zanlının, aralarında anlaşmazlık bulunan ev arkadaşı M.S.E.S.M.’nin karnına 26 santimetre uzunluğundaki bıçağı bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır yaralama suçunu işlediğini belirtti.

Polis, yaralanan şahsın olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, burada ameliyata alındığını ve ardından cerrahi serviste müşahede altına tutulduğunu söyledi. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydeden polis, tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Olayın ardından zanlının Lefkoşa Adli Şube’ye giderek teslim olduğunu belirten polis, aynı gün kullanılan bıçağın suçun işlendiği ikametgahta bulunarak emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade eden polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken hususlar bulunduğunu söyledi.

Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğine dikkat çeken polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı bulunduğunu belirterek 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

İlginç savunma

Mahkemede söz alan zanlı ise “Evde kötü şeyler yapıyordu, çok konuşuyordu ben de bıçakladım” dedi.

Mahkeme, zanlının suçu işlediğine dair makul şüphe bulunduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.