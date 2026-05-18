Kesin bileti gideyim

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne giden Sudan uyruklu N.M.A.M. ülkesine gitmek için yardım istedi. Yapılan muhaceret kontrolünde 11 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 ek tutukluluk süresi temin edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne gelerek ülkesine dönmek istediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının müracaatı üzerine muhaceret kontrolü yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan muhaceret sorgulamasında Sudan uyruklu zanlının 3 Mayıs 2026 tarihinden itibaren KKTC’de toplam 11 gün süreyle izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında bir günlük ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Bu süre içerisinde zanlının ihraç işlemlerinin başlatılması amacıyla gerekli muhaceret yazışmalarının yapıldığını aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep eden polis, ihraç sürecine ilişkin işlemlerin sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

