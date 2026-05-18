Sahil şeridi temizlendi

Dünya Çevre Günü kapsamında bu yıl belirlenen “İklim ve Gelecek için Doğadan İlham Alıyoruz” teması çerçevesinde, ülkede çevre farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından dün Karpaz’da bulunan Altınkum’da temizlik etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönül vermiş yerleşik yabancılar ile Taşkent Doğa Parkı Kaplumbağa Projesi gönüllüleri katıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 8 metreküp atık toplandı. Özellikle sahil şeridinde denizden akıntı ve dalgalarla kıyıya taşınan mikro plastiklerin yoğunluğu dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 300 metrelik kıyı şeridinde kum içerisine karışmış mikro plastiklerin temizlenmesi için de çalışma yapıldı.

Yaklaşık 25 kişinin katıldığı çevre temizliği etkinliği saat 11.00 ile 14.00 arasında, yaklaşık 3 saat sürdü.

Yetkililer, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal farkındalığın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

