Kilosu 650 lira

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve ve sebze fiyatları dikkat çekti. Tezgâhlarda en pahalı ürün 650 lira ile kiraz olurken, onu 300 lira ile kayısı, 250 lira ile zeytin, 200 lira ile çilek ve kapya kırmızı biber izledi. Çeri domates, bezelye ve fasulye 150 Lira bandında yer alırken, elma 120 Lira, muz ve limon 80 Lira seviyesinde satışa sunuldu. Sebze ve yeşillik grubunda ise kırmızı dolmalık biber 150 lira, tatlı biber 130 lira, acı biber ve enginar 100 lira olarak fiyatlandı. Pazarda patates, patlıcan, bakla, salatalık, havuç ve kırmızı lahana 50–70 lira aralığında alıcı bulurken, beyaz lahana, marul, roka, nane, pancar ve benzeri yeşillikler 30–40 lira seviyelerinde satışa sunuldu.

Pazarda dünkü fiyatlar

Meyveler:

Kiraz: 650 TL

Kıyası: 300 TL

Zeytin: 250 TL

Kapya kırmızı biber: 200 TL

Çilek: 200 TL

Çeri domates: 150 TL

Bezelye: 150 TL

Fasulye: 150 TL

Tatlı biber: 130 TL

Elma: 120 TL

Limon: 80 TL

Muz: 80 TL

Pazı: 70 TL

Sebzeler:

Acı biber: 100 TL

Enginar: 100 TL

Sarımsak (6 adet): 100 TL

Havuç: 60 TL

Kırmızı lahana: 60 TL

Soğan: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Bakla: 50 TL

Patates: 50 TL

Salatalık: 50 TL

Tatlı mandalina: 40 TL

Portakal: 40 TL

Roka: 40 TL

Nane: 40 TL

Kıvırcık marul: 40 TL

Pancar: 40 TL

Kouloumbra: 40 TL

Beyaz lahana: 40 TL

Marul: 35 TL

Maydanoz: 30 TL