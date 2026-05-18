Ulaşıma yeni bir alternatif

Girne’de ulaşım alanında yeni bir alternatif sunan TAZI’nın resmi açılış etkinliği, Kordonboyu Caddesi Atatürk Büstü Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Girne Belediye Meclis üyeleri Mete Ünal Girgen, Ali Tektan ve Halil Oktunç katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Milletvekili Toros TAZI uygulamasını yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu.

Meydanda kurulan tanıtım alanlarında uygulamanın çalışma sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Açılış konuşmaları Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile TAZI CEO’su Eser Özdil tarafından yapıldı. Konuşmalarda, Girne’de modern ve çevreci ulaşım çözümlerinin önemine dikkat çekilirken, TAZI’nın kent yaşamına sağlayacağı katkılar vurgulandı.

Etkinlik boyunca DJ performansları, çeşitli aktiviteler, fotoğraf alanları ve deneyim stantları ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Katılımcılar uygulamayı indirerek kayıt oluştururken, kurulan demo alanında TAZI sistemini deneyimleme imkânı da buldu.