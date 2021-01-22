Kalbine yenildi

Gönyeli sakinlerinden Cemal Bora Oğuzoğlu 53 yaşında hayata veda etti

Kalbine yenildi
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Gönyeli sakinlerinden 53 yaşındaki Cemal Bora Oğuzoğlu dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. 
Oğuzoğlu’nun evinde olduğu sırada saat 06.30 sıralarında aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi. 
Oğuzoğlu’nun uzun bir süredir kalp hastası olduğu, tedavi gördüğü kaydedildi.  
Polis, Oğuzoğlu’nun doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 11:45
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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