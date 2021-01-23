7 milyar Euro

Tartışmalara neden olan Rum Yönetimi’nin 2021 yılı bütçesi nihayet 29 oy kabul, 26 retle onaylandı.

Alithia gazetesi, DİSİ, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM milletvekillerinin lehte oy kullandıklarını; AKEL, DİKO, Çevreciler ve Anna Teologou’nun ise ret oyu verdiğini yazdı.

Gazete, 2021 yılı bütçesinin, 7 milyar 158 milyon 235 bin 905 Euro gider ve 6 milyar 480 milyon Euro gelir öngördüğünü vurguladı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bütçenin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “yeni bir krizi önledikleri için” lehte oy veren partiler ve milletvekillerine teşekkür etti.