Vizyonunu anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Ajay Sharma ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; önceki akşam gerçekleşen görüşmede, Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerin yanı sıra, önümüzdeki aylarda yapılması öngörülen 5+BM gayrı resmi toplantısı da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhataplarıyla, ada ve bölgedeki gerçekler ışığında, Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının, ancak adadaki iki devletin egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüleri zemininde bir iş birliği ilişkisiyle mümkün olabileceği yönündeki vizyonunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede; Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Milletvekili ve Müzakere Heyeti Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ile Kıdemli Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğlu eşlik etti.

Milli Dayanışma Derneği ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Tatar kabulde yaptığı konuşmada, devletin halka en iyi şekilde hizmet verdiğini belirterek, pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyledi

Tatar, Kıbrıs Türk halkının, özgüvenle dünyaya mücadelesini göstermeye devam edeceğini de kaydetti.

“Halk olmanın en önemli özellikleri toprak sahibi olmak, başka ülkelerle ilişkilerde ortaya konulan kabiliyet ve kendi kendini yönetebilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; maneviyat, değerler, kültür ve tarihten gelen bağların yeni kuşaklara aktarılması için verilen mücadelenin de halk olmanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

