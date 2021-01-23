400 lirayı cebe indirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir işyerinde, geçtiğimiz Pazartesi günü, bir hırsızlık olayının yaşandığı ileri sürüldü. İddialara göre; işyerine müşteri olarak gelen bir müşterinin, unutmuş olduğu cüzdanı çalan işyeri çalışanı Akid Khan, cüzdan içerisindeki 400 TL’yi sirkat etti. İş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından tespit edilerek tutuklanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının, yarı zamanlı çalışmakta olduğu işyerinde, bir müşterinin unutmuş olduğu cüzdanı, içerisindeki 400 TL ile sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının, yapılan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından önceki gün tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, haftada bir polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.